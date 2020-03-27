半日沽空金額逾9億元　騰訊佔12%

港股半日共有569隻股份被沽空，涉及逾74億港元。沽空榜首為騰訊，沽空額逾9.6億元，佔沽空總額約12%。

其後依次序為阿里巴巴、盈富基金、FI二南方恒指及中國平安，沽空額各為6.2億、5.3億、4.3億及3.4億元，佔涳空總額分別為8.3%、7.1%、5.8%及4.6%。

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