新冠肺炎：證監會向基金業發指引　籲妥善管理流通性

本地及國際市場因新冠肺炎疫情而出現波動，香港證監會致函予該會認可基金的管理公司、受託人及保管人，提醒基金業參與者及中介人在現時的市況下，有責任妥善地管理基金的流通性及確保客戶得到公平對待，以顧及客戶的利益。

該通函強調，證監會已加強對其認可基金的監察，而有關基金應及早就任何對其造成影響的重大事宜向證監會發出提示。

此外，證監會在另一份通函內提醒中介人在作出招攬或建議行為時，有責任確保為客戶提供合理適當建議，包括進行盡職審查，而過程中須顧及投資產品的流通性及信貸質素，並須考慮客戶當前的情況。此外，如中介人為客戶直接或間接持有投資產品，應及時發放有關投資產品的通告及其他通訊。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，面對當前的市況，業界在推介可能大幅波動或流通性較低的產品時，應以適當的審慎態度行事。各類資產現正面對前所未有的波動，當局仍會專注於確保香港市場持續開放，並繼續以公平和有序的方式運作。

證監會正密切監察業界和市場基礎設施在營運及財政方面承受衝擊的能力，並會在有需要時向業界提供進一步指引。

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