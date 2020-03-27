花都廣場3月暫錄十宗成交 兩房戶5年帳賺115萬元
2020年03月27日 12:24
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中原陳夑佳表示，3月份粉嶺及上水區暫錄約92宗二手買賣。粉嶺花都廣場暫錄約10宗成交，包括8座中層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，以508萬港元獲承接，呎價13,730元。
原業主於2015年以393萬元購入上址，持貨5年，是次沽出帳面獲利115萬元離場，單位升值約29.3%。
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