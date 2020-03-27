【高盛推介】績前部署美團購沽證
2020年03月27日 12:24
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【高盛推介】績前部署美團購沽證
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(26日)守穩在90港元水平，收市跌約0.7%。周五(27日)早段則反彈。公司將於下周一(30日)公布去年第4季業績，有券商預期整體收入可達280億元人民幣，按年升42%，經調整溢利則牽達8.69億元人民幣。該行給予「跑贏大市」評級，目標價132港元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約990萬元，為同期第二多資金流入的個股認股證相關資產，僅次騰訊認沽證。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約14%，年期約4個月，屬低街貨及高槓桿的美團購證(21474)，行使價102.9元，2020年7月27日到期，實際槓桿6.6倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意面值低於0.25元，屬高敏感度的美團牛證(61782)，收回價76.08元，行使價73.08元，換股比率100，槓桿比率4.9倍。
相反，投資者如看淡，高槓桿的選擇可留意價外幅度約5%，年期約2個月的美團沽證(13597)，行使價85.83元，2020年5月22日到期，實際槓桿6.1倍。
貼價的選擇可留意價外幅度不足2%，年期約6個月的美團沽證(22775)，行使價88.83元，2020年9月25日到期，實際槓桿3.4倍。
騰訊控股周四逆市升約0.5%。周五早段開市高見390元後升幅收窄，暫時為連續第4日上升，累計至今升約10.7%。
近期部署騰訊輪證的資金仍以淡倉為主，當中過去3個交易日共錄得超過7,000萬元流入認沽證及熊證，為除恒指外，最多資金流入的輪證相關資產。
投資者如看淡，熊證方面可留意騰訊熊證(53677)，收回價400元，行使價402.5元，換股比率100，槓桿比率19.4倍。
投資者如計劃部署認沽證，可考慮以行使價350至395元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿較突出的騰訊沽證(18727)，行使價350.68元，2020年6月22日到期，實際槓桿7.3倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約5%，年期約3個月的騰訊沽證(22406)，行使價364.8元，2020年6月23日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的騰訊牛證(61768)，收回價358.18元，行使價355.68元，換股比率100，槓桿比率12.4倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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