3月期指半日收報23640點　高水6點

3月期指半日收報23,640點，升465點，高水6點，成交67,570張，未平倉合約109,329張。4月期指收報23,636點，升474點，高水2點，成交37,692張，未平倉合約89,340張。

即月國期收報9,605點，升194點，高水10點，成交87,753張，未平倉合約187,242張。4月國指收報9,613點，升199點，高水18點，成交64,496張，未平倉合約152,500張。

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