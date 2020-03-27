港交所：交易所買賣產品日均成交急增逾七成

另外，槓桿及反向產品的交投亦暢旺，單日成交額在2020年3月19日創下歷史新高，達到39.9億元。

香港交易所交易所買賣產品主管羅博仁表示，香港ETF市場的產品選擇不斷擴展，為香港成為亞洲ETF樞紐提供穩固基礎，投資者在這裏可投資其目標市場及構建投資組合。

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