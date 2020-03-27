【大師睇市】港股有機會抽高至24500點結算

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，環球股市近日現反彈，美股由低位回升逾3,000點，恒指最低跌至21,300點水平後即現反彈，並上返23,600點水平，反映過去兩周的恐慌情緒已見紓緩，港股整體上已逐步回穩。另外，美匯回落，黃金亦再回升，外匯已重返一兩周前水平，反映大部分因為拆倉、去槓桿等因素，而出現的超跌幅度已收復。

大師又指，內地的新冠肺炎疫情已受控，但歐、美疫情仍在爆發，惟各國央行已全力救市，若然在未來一兩星期新增確診數字有所減少，大市有條件再抽高，恒指有望上返24,200點，甚至24,500點樓上結算。

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