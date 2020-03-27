君滙港減租12%獲承接　呎租約40元

業主減租吸客，香港置業張仲賢稱，西南九龍君滙港6座低層F室，三房間隔，望海景，實用面積約574方呎，業主以約2.6萬港元放租數個月，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價3,000元或約12%，以2.3萬元租出，呎租約40.1元。

據悉，新租客為家庭客，睇樓一次即決定承租。

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