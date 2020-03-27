【瑞通推介】美團突破過去兩日即市阻力　牛熊證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：二十國集團(G20)宣布將啟動總值5萬億美元的經濟計劃，加上聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局仍有政策空間，帶動道指昨晚大升1,351點或6.3%，收報22,552點，3日累漲3,960點或21.3%。

恒指周四(26日)結束兩日升勢，收報23,352點，跌174點或0.7%。周五(27日)早段曾回升逾400點，一度逼近23,800點，其後升勢放緩。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,500萬元，反映投資者預期港股將見反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價21,600至21,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

另一隻同股不同權股份美團點評將於下周一(30日)公布末期業績，投資者關注去年第4季盈利表現外，更落在疫情對公司的外賣、到店、酒店等業務的影響及展望。股份周四曾升穿20天線，觸及92元，低位曾失90元，最終微跌0.6%，收報90.15元。股份由近期低位70.1元大幅反彈28.6%，但當逐步逼近早前橫行區底部95元水平時，或會遇上較大阻力。美團周五早段曾升逾2%，高位重上92元，其後倒跌，技術上突破過去兩日阻力20天線。該股周四錄1.75億元北水淨流出。輪證資金流方面，周四有181萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有25萬元淨流入。

將於下周二(31日)公布末期業績的小米集團，上月時預估去年全年收入超過2,000億元人民幣，市場亦關注在今年全球智能手機出貨量預期大跌下，對小米海外市場收入的影響。小米周四窄幅上落，收跌近1%於10.24元，全日守穩10天線(約10.08元)。該股3月一度連跌10個交易日，低見9.2元後築底回升，至周四累升超過11%。周五早段曾升逾2%，重返10.5元以上爭持。周四有逾430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有61萬元淨流出。

香港交易所前高層及上市顧問遭起訴涉貪污，股份周四於230元附近上落，最終微跌0.1%收市，報231.8元，續處10天和20天線之間。周五早段於236元水平爭持，升幅一度超過1%。周四有99萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有198萬元淨流入。

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