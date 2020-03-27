佳兆業美好將續拓非住宅項目　料收入利潤較可觀

廖續解釋，雖然住宅項目的面積很大，但單價很低，所產生的收入和利潤，相對平穩，甚至處於下行趨勢。但非住宅項目業態不僅限於商業寫字樓和政府，其延伸性很大，收入利潤比較可觀，盈利較具預示性。公司較為關注場館業務，如體育館、博物館和紀念館。

他透露，現時住宅項目平均每平方米的管理費用為2.46元，非住宅則是約14元。廖又指，經濟增長高的地區管理費會較高。

去年公司收購兩個物管公司，令期內直接經營開支按年增加42.8%，其中物業管理開支按年增61.42%。計劃財務部總經理易學忠指出，主因收購第三方物業管理公司的業務，導致物業管理板塊中的收費出現變化，包幹制度收費佔比提升令成本增加。隨着2020年第三方的併購增加，估計包幹制度佔比會增長。

由於上述兩筆收購，物管業務毛利率仍按年跌5.7個百分點至27.3%。廖指，兩筆收購分別在去年4月和10月完成，僅收錄8個月和2個月的財物表現，相信至2020財年方能完全反映併購帶來之收入增長。

執行董事郭麗表示，疫情期間收入未受影響，僅對成本帶來約480萬元的影響，但地方政府有提供補貼，加上減免社保費等措施，政府目前給予補貼總額約590多萬元，足以抵銷成本影響。

另廖指，行業併購機會還是很多，併購目標地區鎖定在長三角等經濟發達地區。

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