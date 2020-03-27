理想集團廣場擬放寬密度　重建非污染性工廈

再有工業大廈業主向城市規劃委員會提出活化申請，荃灣白田壩街46至48號理想集團廣場，申請放寬兩成興建密度，重建為一幢非污染性工廈。

相關文件顯示，上述地盤面積約7,767方呎，擬議地積比率增至11.4倍，將建一幢22層高工廈，包括一層停車場地庫，提供20個工作室，總樓面約88,548方呎。

申請人指出，發展方案符合政府活化工廈政策，所提供非污染工業面積有助應對未來發展趨勢，同時可加快該區的商貿轉型。

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