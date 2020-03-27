藍籌盤劈租！太古城三房累減8500元租出
2020年03月27日 13:38
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藍籌屋苑再錄劈租個案。中原趙鴻運透露，鰂魚涌太古城3月暫錄得38宗租賃成交，平均實用呎租39.5元，其中春櫻閣中低層C室套三房單位，實用面積897方呎，去年11月放租，叫租40,000元，最終累減8,500元，以31,500元租出，呎租35元，累積減幅約21%。
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