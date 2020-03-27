新盤動向：九龍塘喇沙滙4伙大宅減價8%促銷

樓市氣氛轉淡，再有新盤減價促銷。據一手銷售資訊網資料，九龍塘喇沙滙剛更新價單，4個單位同樣減價8%，其中售價最低的B1單位，實用面積4,801方呎，庭院1,623方呎，售價由1.9億減至逾1.74億元，呎價由39,575元下調至36,409元。

而最高售價的A2單位，實用面積5,295方呎，天台2,086方呎，售價由2.38億調低至逾2.18億元，呎價則由44,948元減至41,352元。

至於累積減幅最大的是A1單位，2015年首度推出時售價為2.1億元，最新售價為逾1.79億元，呎價由最初42,484調整至目前36,294元，累積減幅近15%。

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