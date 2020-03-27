保誠加推20萬個「新型冠狀病毒保障」名額

本地疫情日漸嚴重，保誠保險周三(25日)推出的30萬個「新型冠狀病毒保障」名額迅速爆滿，保誠今日(27日)宣布再加推額外20萬個名額。

保誠日前開放Pulse by Prudential健康應用程式「Pulse」，於4月24日前，所有18歲或以上、現居香港並持有效香港身份證人士，透過「Pulse」完成登記，可獲取「新型冠狀病毒保障」，包括確診賠償及身故賠償每人總保額達11萬元、並延伸至所有18歲以下並與申請人同住的子女。

於Pulse健康應用程式上成功提交申請後翌日，保障將會生效，保障期45天。

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