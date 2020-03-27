新冠肺炎：美聯半山壹號分行代理確診 分店已關閉消毒
2020年03月27日 14:28
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美聯證實半山壹號分行工作的前線同事確診新冠肺炎。圖為網上流傳圖片。
美聯證實，一名於何文田半山壹號名薈分行工作的前線同事確診新冠肺炎，該同事為首日上班，現正接受治療。公司已安排曾經與確診個案接觸/共處的同事，全部留家自我隔離14天，並通知相關接觸人士留意身體狀況，需要時前往求醫並接受測試。同時，亦已立即關閉相關分行，已安排消毒工作。
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