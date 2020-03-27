新冠肺炎：美聯半山壹號分行代理確診　分店已關閉消毒

美聯證實，一名於何文田半山壹號名薈分行工作的前線同事確診新冠肺炎，該同事為首日上班，現正接受治療。公司已安排曾經與確診個案接觸/共處的同事，全部留家自我隔離14天，並通知相關接觸人士留意身體狀況，需要時前往求醫並接受測試。同時，亦已立即關閉相關分行，已安排消毒工作。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626