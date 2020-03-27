逸瓏灣三房減租7000元獲承接　呎租31元

利嘉閣葉順文表示，大埔逸瓏灣I第21座低層B室，實用面積約889方呎，套三房連儲物室間隔，望內園景。單年去年11月底開始放租，原先叫租35,000港元，經議價後減價7,000元或約20%，終以28,000元租出，呎租約31元。

據悉，業主於2014年6月以約1,045.2萬元購入單位，現租出租金回報率約3.2厘。

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