《全球金融中心指數》報告出爐 　香港排名跌出三甲

英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院聯合發布第27期《全球金融中心指數》報告出爐，香港的總排名為全球第6位，較去年9月的排名下跌3位，分別被東京、上海及新加坡超越。

而東京則由去年9月的第6位上調至第3位。新加坡的排名則由第4位降至第5位；上海的排名則由第5位上升至第4位；紐約及倫敦都分別繼續穩坐第1及第2位。

政府發言人周五(27日)表示，今次的報告指出，與之前的報告相比，各金融中心的排名有較大變化，可能反映不確定的國際貿易情況，以及受地緣政治和當地動盪事件的影響。在指數的網上問卷調查中，受訪者按其觀感作出評分，香港得分的下降幅度，較前五名金融中心更為顯著。發言人認為，去年的社會事件為香港帶來前所未有的挑戰。這些事件以及海外人士如何看待這些事件，可能影響了香港在網上問卷調查中的得分和整體排名。

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。第27期報告評估108個金融中心。香港的整體評分為737分，總排名為全球第6位，較去年9月排名下跌3位。

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