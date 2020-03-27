納米單位率先「迫降」　青衣長發邨未補價僅賣95萬

未補價第二市場公屋大跌價，納米單位率先「價崩」。市場消息稱，青衣公屋長發邨敬發樓一個中層單位，實用面積150方呎，去年中樓市高峰時期，第二市場開價最高曾達180萬港元，高於市價，近日已降價至110萬元，終再減至95萬元沽出，料為全區目前樓價最平成交住宅單位，呎價6,333元。據了解，原業主2006年僅以7.36萬元購入。

代理稱，不論白居二或綠表公屋客，都要交出「唯一一次資格」去購入未補價市場單位，故一般意向購買面積較大單位，而該類面積百餘方呎納米樓，在未補價市場向來不太受追捧，成交量亦不多。

相反，在已補價自由市場，由於納米公屋入場門檻低，購入後可以出租，所以深受投資客歡迎，成交屢破紀錄。

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