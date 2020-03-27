野村警告：疫情拖累外貿　內地恐1800萬人失業

野村證券中國首席經濟學家陸挺及野村證券中國經濟學家王競聯合發文警告，新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，全球經濟更遭受1930年代大蕭條以來的最大破壞，倘若今年第2季內地出口較去年同期跌幅擴大至30%，將造成約1,800萬人失業。

就外需而言，他們認為，市場在三個方面高估經濟反彈的力度，低估未來數個季度經濟下行的風險。包括低估全球疫情對內地出口的直接衝擊、大幅低估出口下行對經濟及就業的短期影響，以至可能低估製造業投資，尤其是外商直接投資(FDI)的下行幅度。

受疫情衝擊，今年首兩月內地以美元計價的貨物貿易出口，按年暴跌17.2%，遠低於去年全年0.5%增速。因內地大規模封城措施從今年1月23日才開始，1月首三周出口並未受影響，所以實際上疫情對出口衝擊，可能遠比今年首兩月數據所顯示為嚴重，即使考慮3月復工、復產，該行預計3月出口按年增速可能下滑25%左右。

基準情景下，全球發達經濟體的新冠病毒感染率將在4月下旬達到高峰，內地出口由首季按年下滑20%，到第2季將擴大跌幅至30%。在另外兩個更差情景下，假設發達國家的相關感染率將分別在5月上旬及下旬達到高峰。相應地，內地第2季出口按年增速也將分別大跌35%及45%。疫情在發達經濟體持續的時間愈久，外需惡化時間將會愈長，恢復全球供應鏈所需時間也會更長，對內地經濟衝擊也將會愈來愈大。值得一提的是，在基準情景下，該預計今年全年內地出口下挫18.5%，比2009年全球金融危機時的16%跌幅更為嚴峻。

若今年首兩季出口跌幅分別為20%及30%計，將拖累內地國內產虛總值(GDP)增速2.7與4個百分點，該行藉此進一步估計失業人口上升幅度。考慮到現時內地第二產業就業人口為2.2億左右，出口部分約佔25%至30%，加上第三產業當中與出口相關的就業人口約400萬，內地總計約6,000萬人從事出口相關的行業工作。若內地出口跌幅擴大至30%，則有可能造成約1,800萬人失業。

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