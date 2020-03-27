中原香港去年稅後盈利3.88億　按年跌38%

2019年內地及香港房地產市場繼續受到中美貿易戰影響，中原集團全年物業成交金額約10,811億港元，佣金收入達174.6億元，按年下跌8%，但稅後盈利卻錄得7.35億元，按年增長47%。

單計內地營業額逾106.6億元，由虧轉盈，錄得2.35億元盈利。

至於香港業務方面，全年錄得逾49.7億元佣金收入，較2018年倒退8%，當中住宅部佣金逾38.5億元，工商舖錄5.33億元。香港分部稅後盈利3.88億元，按年減少38%。

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