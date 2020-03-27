【大行報告】大和籲買北汽 次季銷量料可觀增長
2020年03月27日 15:52
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北京汽車(01958)去年收入升15%至1,746億元人民幣(下同)，純利跌7.8%至40.8億元。大和發表報告指，純利按年跌幅高於該行早前估計的跌6%。惟由於今年首季銷量過低，該行預計北汽第2季將有可觀的銷量增長，故維持目標價2.95港元及「買入」評級。
該行指，北京品牌及北京奔馳銷量符合該行預期。不過，北京品牌銷售持續低迷。在去年下半年，該品牌錄得虧損34億元，而2018年及去年上半年則分別虧損35億元及29億元，主要受累於需求疲弱及經營狀況轉差。至於北京奔馳，由於銷量按年增長22%，令去年下半年錄得盈利53億元，按年增長11%。
不過，北京現代銷量卻差過該行預期，其品牌在去年下半年的盈利貢獻為6,000萬元，按年急挫81%，主要由於在低迷的市道中，品牌銷售折扣仍高於預期，以及品牌銷量按年持平。
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