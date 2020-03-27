【深度解構】中國製造業叫苦！正受疫情次輪衝擊

外國傳媒報道，中國製造業已經感受到來自疫情的第二輪衝擊！報道訪問了一些企業狀況。

【延期出貨】

報道指出，自上周以來，出口經理Grace Gao的收件箱就不斷收到大量海外客戶的電子郵件，要求延遲訂單，暫停準備好發貨的產品直到另行通知，或者要求至多兩個月的支付寬限期。

Gao所在的山東磐古工具有限公司生產錘子和斧頭之類的工具，其中60%銷往歐洲市場。在當前中國工廠正開始逐步恢復正常之際，隨着疫情席捲從西班牙到意大利的歐洲大陸，那裏的封鎖措施卻切斷了中國工廠的訂單。這一幕正在中國各地上演。

Gao感嘆道，這是一個徹底的、戲劇性的轉變，並估計4月至5月的銷售將比去年減少高達40%。「上個月是客戶追着我們確認是否仍能按計劃交貨，現在變成了我們追着他們詢問是否仍應按訂單交付產品。」

澳新銀行經濟學家邢兆鵬表示，這絕對是對中國經濟的第二輪衝擊，病毒在全球傳播將通過兩個渠道影響中國製造業：供應鏈中斷和外部需求下降。

中國採購經理指數(PMI)將於3月31日公布，屆時將可以從官方數據中了解到製造業正在浮現出的困難，除非實現強勁反彈，否則今年前兩個月工業企業利潤創紀錄下降的局面可能還會繼續。與此同時，訂單取消、不確定的物流和延遲付款，正成為企業最新感到頭痛的事。

【訂單反悔】

福建海峽紡織科技股份有限公司副總Dong Liu表示，製造商看到很多情況，包括海外客戶訂單反悔，或者由於其他國家的海關關閉而無法交貨；出口訂單受到的影響相當嚴重。在滯留湖北的工人返廠後，他的工廠即將全面恢復生產。

事實上，中國經濟已面對數十年來的首次季度萎縮，以及1976年以來最疲弱的一年。彭博經濟研究提出的最壞情況是：美國、歐元區和日本的衰退，將使全球產出減少約2.7萬億美元。

【受累體育項目推遲】

從NBA到夏季奧運會，大型體育賽事的取消或推遲也影響到中國的工廠。

東莞市艾齊徽章禮品有限公司的Alice Zeng說：「在從春節回來後的一到兩周，即從2月中旬開始，我們發現訂單開始一個接一個地消失。首先是針對日本一些馬拉松比賽的訂單被取消，然後是歐洲訂單，然後是美國訂單。」該公司銷售金屬紀念品。

該公司的產品100%出口，此前一直期望能夠獲得2020年歐洲杯相關的合約，而該賽事現已被延期。Zeng指出，她的供應商在東莞的工廠現在仍然很忙碌，但4月可能不會有很多新訂單。

【訂單取消創紀錄】

在中國東部沿海以紡織品聞名的紹興市柯橋區，工廠因創紀錄的訂單取消量而受到傷害。當地行業調查顯示，自本月當地工廠重新開業以來，約78%的紡織企業訂單減少，65%的企業反映已有的訂單被客戶取消。

許多國家紛紛採取了封鎖措施，這也使交付面臨不確定性並使付款延遲，這是現金流薄弱的小型企業出現的又一個令人不安的情況。

汽車引擎零件製造商的出口經理Janny Zhou說：「即使已準備好交付，我們現在不得不把產品留下。總體而言，我們的客戶無法及時向我們付款，因為銀行關門了，他們本人被要求留在家中。」

【最壞情況未到】

政府在這場危機中集中精力不讓勞動者失業，哪怕收入減少。某些地區已經出台了延遲社保繳費等一系列政策，但到目前為止，還沒有推出旨在使企業在低迷期間維持營運的全面措施。

商務部承認，中國外貿發展的外部發展環境不確定性上升，部分外貿企業遭遇訂單取消，並承諾通過退稅、保險和信貸措施幫助出口企業。政府還將支持企業在一些主要貿易國家建立倉庫，簡化通關手續。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊稱，對於出口和供應鏈來說，最糟糕的時刻尚未到來，中國全年出口可能很容易下降10%、甚至可能更多。

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