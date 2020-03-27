【全球攬炒】港人夢魘！1997年亞洲金融風暴徵兆乍現

外國傳媒報道，隨着冠狀病毒疫情擾亂全球信用市場，亞洲正受到特別的威脅，情況與1997年亞洲金融危機時相似。

多年來，該地區在經濟增長一直處於世界領先地位，而債務幫助了機場、橋樑和政府房屋的大舉建設，使成千上萬的人進入城市。這種模式現在正面臨着前所未有的借貸成本飆升的衝擊，曾經創紀錄的速度湧入該地區風險最高債務的投資者愈來愈焦慮。

Lucror Analytics的亞洲區負責人Charles Macgregor說：「一切都歸巢棲息了。」這是一家位於新加坡的獨立研究公司，專注於高收益信用產品，他對中國工業公司及印尼和印度的高收益借款人持負面看法。

2019年亞洲「垃圾級」債券發行量躍升1.4倍，那些曾經瘋狂買入的債券持有人現在又競相拋售其倉位，使息差飆至10年高位，新債券發行已放緩至零零星星。高盛預計違約率會上升。

即使按當今狂躁的全球市場標準來看，亞洲信用市場從繁榮到蕭條的轉變也十分迅速。亞洲貨幣急速貶值，給以美元借款的公司帶來了更多壓力。痛苦的深度和廣度將取決於疫情的發展路徑，以及政府為防止經濟蕭條所做的努力，但一些企業的時間已不多了。亞洲公司發行的11.4萬億美元債券中，約40%將在2021年底之前到期，其中包括今年到期的230億美元不良美元債券。

更甚的是，曾經被高收益所吸引的基金經理們，對風險的胃口已喪失了。據國際金融協會(IIF)數據，自2月20日以來，投資者已從公司債券基金撤回了逾340億美元。

標準普爾全球評級的企業評級高級總監Xavier Jean更警告，目前的情況與1997年亞洲金融危機時相似，當時公司擔負着前所未有的以美元計價債務。

現時疫情大流行，迫使公司動用信貸額度，甚至使人們擔心這可能演變為長期低迷、且帶有經濟蕭條的味道。儘管亞洲的國內債券市場較1997年變得更強勁、銀行體系更健康，但企業部門仍動盪不安，特別是印尼及泰國的本幣兌美元匯率，今年以來至少下跌了7%。

施洛德投資的日本外亞洲研究主管Raymond Chia指出，雖然與亞洲金融危機時相比，公司規模變大，但由於積累了大量債務，也更虛弱，

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