【未見回落】美國減息有幫助？二手樓價指數連升兩周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報175.56點，按周升0.08%，連升2周共0.88%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.49點，按周升0.26%，連升2周共1.22%。CCL(中小型單位)報176.22點，按周升0.19%，連升2周共1.08%。指數是反映財政預算案定息按揭計劃後首周及美國減息半厘當周的市況，樓價短暫止跌。不過，豪宅樓價並未受惠，連升2周後回落，CCL(大型單位)報172.13點，創57周(即2019年2月以來)新低，按周跌0.52%。

本周CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)均錄得輕微上升。雖然三大整體指數齊升2周，是6周以來首見，但按周升幅顯著收窄，顯示財政預算案效果迅速遞減。樓價止跌回穩，尚未確認，CCL繼續下試170點目標未有改變。3月23日美國聯儲局宣布無限量寬，對香港樓市的影響將於4月中旬公布的CCL才開始反映。

四區方面，新界西CCL_Mass報161.68點，按周升0.70%，連跌4周後短暫回穩，相信跌勢未止。港島CCL_Mass報186點，創8周新高，按周升0.77%，連升3周共3.85%。新界東CCL_Mass報190.38點，創18周新高，按周升1.51%，連升3周共2.52%。九龍CCL_Mass報171.35點，創55周新低，按周跌1.08%。港島、新界東及九龍樓價分別創近期新高或新低，三區樓價升跌方向未明。

周五(3月27日)公布的指數，是根據3月16日至3月22日簽訂正式買賣合約的中原成交計算。當中有七成半的交易是在3月2日至8日簽臨時買賣合約，為2月26日財政預算案後首周及3月3日美國緊急減息半厘的當周市況。

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