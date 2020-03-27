【fb直播】港股4月有望展升浪？

2020年03月27日 16:11
  • 東網電視
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    承接隔晚美股升勢，港股周五(27日)高開超過410點，其後升勢回順，僅升131點收巿。不過，隨着環球放水停不了，外圍喘穩，港股4月有冇機會展升浪？恒指短期重上24,000關難唔難？
    騰訊控股(00700)繼續是投資者熱愛股份，全日成交超過100億元，不過開市上過390元後，升勢就無以為繼，股份上望空間有幾大？
    另外美團點評(03690)下周一公布業績，投資者績前應該點部署？抑或等業績過後先入貨穩陣啲？
    陸續有內房股公布業績，碧桂園(02007)按年多賺14%至395億元人民幣；旭輝控股(00884)多賺19%兼派特別息，股份績後維持升勢，內房股仲追得過？
    李寧(02331)全年賺約15億元人民幣，按年增長逾1倍，績後股價一度炒高近19%。安踏體育(02020)及特步國際(01368)跟隨向上。內地疫情受控下，仲有冇得繼續炒上？
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