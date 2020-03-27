【fb直播】港股4月有望展升浪？
2020年03月27日 16:11
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承接隔晚美股升勢，港股周五(27日)高開超過410點，其後升勢回順，僅升131點收巿。不過，隨着環球放水停不了，外圍喘穩，港股4月有冇機會展升浪？恒指短期重上24,000關難唔難？
騰訊控股(00700)繼續是投資者熱愛股份，全日成交超過100億元，不過開市上過390元後，升勢就無以為繼，股份上望空間有幾大？
另外美團點評(03690)下周一公布業績，投資者績前應該點部署？抑或等業績過後先入貨穩陣啲？
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