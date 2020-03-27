美股大反彈何時終結？專家呼籲睇實呢啲位

外國傳媒報道，美國股市從短短幾天前的低位一躍而起，迫使分析師們再度對關鍵點位和市場走向進行重新評估。

標指過去3日累飆18%，周四(26日)收報2,630點，相比之下，周一(23日)盤中在2,200點下方。當然，面對冠狀病毒在全球傳播，並可能對經濟增長、金融體系等方面產生影響，投資者仍然保持警覺，指數距離2月19日的紀錄高位依然相差22%。

Miller Tabak的Matt Maley等分析師指出，200周移動平均線(目前約2,644點)是關鍵支持位。周四收市位十分接近該水平，因此這點位可能會再度引起關注。

摩根大通指出，短期內反彈可能會延續，測試200周移動均線，以及黃金分割比例，即2,643至2,664點，以及3月12日的裂口2,711至2,741點。他們指出，這種規模約20至25%的反彈將符合2008年10月、1987年10月，以及1929年10月類似崩盤後的短線反彈走勢。該行提醒升勢可能消退，或令指數重新測試3月低位。

當然，部分分析人士提出的一個看淡信號需要警覺：「死亡交叉」，即50天線跌穿200天線，在周四，標指前者處於3,047點，後者則在3,031點。

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