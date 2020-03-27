星航發新股可換股債　集資483億

新加坡航空宣布以每股3坡元，較周三收市折讓54%，發行53億坡元新股，並發行可換股債券，合共集資88億坡元(約483.6億港元)，最大股東新加坡政府投資公司淡馬錫已表明支持集資行動。

新加坡航空周五股價復牌後挫10.46%，低見5.82坡元。

國際航空運輸協會(IATA)較早前指，全球航空公司為應對前所未見的危機，需要最多2,000億美元政府援助及拯救措施。CAPA航空中心則警告，若得不到援助，新冠肺炎疫情將導致大部分航空公司在5月底前倒閉。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626