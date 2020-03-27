【市後重點睇】人民幣回軟　道期跌349點

美匯指數報99.44，續處100關樓下；離岸人民幣(CNH)回軟至7.1093；港匯企7.7517；美元兌日圓企109水平附近；歐元報1.1023，英鎊漲至1.2221。金價報1,620美元。油價個別發展，布油續跌報26.13美元，紐油則微升至22.78美元。道指期貨下跌349點。

●市後關注點

-20:30 美國2月個人收入及開支

-22:00 美國3月密歇根大學消費情緒指數終值

●恒生指數全日升131點或0.56%，至23,484點，全周累漲679點或約3%。國企指數升57點或0.61%，報9,504點。主板成交逾1,224億港元。

●A股快報：滬綜指收升7點，全周漲不足1%。

●亞洲股市：日股收升3.8%，全周累飆17%。

●【全球球市】

-美財長冀金融市場維持營運，必要時擬限制交易時間。

-聯儲局資產負債表首度突破5萬億美元。

●【全民攬炒】

-駿隆：3月MPF回報跌11%，人均蝕23824元。

-中國首兩月工企利潤跌38%，汽車業削近八成。

●【大行報告】大和籲買北汽，次季銷量料可觀增長。

●經濟學人智庫：八成半G20國家陷衰退，中國經濟僅增1%。

●法國外貿銀行：評析中國可能採取的三項刺激經濟措施…

●《全球金融中心指數》報告出爐，香港排名跌出三甲。

●保誠加推20萬個「新型冠狀病毒保障」名額。

●佳兆業美好將續拓非住宅項目，料收入利潤較可觀。

●港交所：交易所買賣產品日均成交急增逾七成。

●新冠肺炎：

-打工仔有救？花旗及大摩叫停裁員計劃。

-證監會向基金業發指引，籲妥善管理流通性。

-太興集團上半年暫緩開店步伐。

●野村警告：疫情拖累外貿，內地恐1800萬人失業。

●旺角蚊型住宅地已截標，至少收到8份標書。

●二手樓市：

-藍籌盤劈租！太古城三房累減8500元租出。

-君滙港減租12%獲承接，呎租約40元。

-花都廣場3月暫錄十宗成交，兩房戶5年帳賺115萬元。

-納米單位率先「迫降」，青衣長發邨未補價僅賣95萬。

●美國減息有幫助，二手樓價指數連升兩周。

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