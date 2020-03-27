【內銀業績】工商銀行去年賺3122億人幣 增長近半成
2020年03月27日 16:32
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工商銀行(01398)公布2019年度業績，期內收入7,760億元人民幣(下同)，按年增長7%，錄得股東應佔溢利3,122億元，按年增加4.8%，每股盈利0.86元，擬派末期息每股0.2628元。
2019年，利息淨收入6,069.26億元，按年增加344.08億元，增長6%，佔營業收入的78.2%。利息收入10,381.54億元，增加900.6億元，增長9.5%；利息支出4,312.28億元，增加556.52億元，增長14.8%。淨利息差和淨利息收益率分別為2.08%和2.24%，分別比2018年下降8個基點和6個基點。
截至2019年底，不良貸款率較2018年低下降0.09個百分點至1.43%，撥備覆蓋率較2018年底提升23.56個百分點至199.32%，資本充足率上升1.38個百分點至16.77%。成本收入比25.79%，保持在同業較好水平。
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