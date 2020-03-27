3月期指收報23503點 高水19點
2020年03月27日 16:33
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3月期指全日收報23,503點，升328點，高水19點，成交130,935張，未平倉合約109,329張。4月期指收報23,497點，升335點，高水13點，成交76,162張，未平倉合約89,340張。
即月國期收報9,531點，升120點，高水26點，成交173,628張，未平倉合約173,602張。4月國指收報9,547點，升133點，高水42點，成交137,602張，未平倉合約152,500張。
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