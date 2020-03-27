【雙重夾擊】疫情兼社會動盪　維他奶發盈警

另外，香港市場氣氛受2019年下半年的社會運動影響而減弱，更因疫情爆發而進一步惡化。集團的家用零售銷量因消費者轉而集中購買其他日常必需品而遞減。便利店的銷量因顧客選擇遠離人流密集地區消費而備受影響。學校小食部的銷售亦因政府於2019年11月及疫情爆發期間實施學校停課安排而停止。

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