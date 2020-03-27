中國銀行去年純利升4% 派息19.1分
2020年03月27日 16:33
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(中新社圖片)
中國銀行(03988)公布，2019年全年歸屬於股東利潤1,874.05億元人民幣(下同)，按年升4.06%，每股收益0.61元，派末期息每股0.191元。
2019年，集團實現淨利息收入3,742.50億元，按年增加145.44億元，增長4.04%。
截至2019年底，不良貸款率為1.37%，比2018年底下降0.05個百分點；不良貸款撥備覆蓋率為182.86%，比2018年底提高0.89個百分點。
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