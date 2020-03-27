中國銀行去年純利升4%　派息19.1分

2019年，集團實現淨利息收入3,742.50億元，按年增加145.44億元，增長4.04%。

截至2019年底，不良貸款率為1.37%，比2018年底下降0.05個百分點；不良貸款撥備覆蓋率為182.86%，比2018年底提高0.89個百分點。

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