各界促撤辣：美聯黃建業呼籲政府勿失最佳時機

他認為，短期樓價難以重返高位，撒辣最佳時機已經出現。辣招自2009年推行至今，經歷10年變遷，已失去壓抑樓價的原意，反而形成「三低一高」的困局。如及時「撤辣」，可以增加物業流通量，即時達成增加二手供應、激活樓市、供應流通助上車及打通換樓鏈、助港人適當配置資產及資金流轉解財困共4個效果。

他稱，辣招影響物業流通，不但降低用家上車機會，亦阻礙港人進行資產配置及資金流通。舉例，有小商戶東主於2019年樓價高位時入市，當急需放盤套現周轉，卻綑綁於額外印花稅(SSD)3年期限，現時放賣須繳交額外稅項，削弱套現能力，最終可能因資金周轉不靈而被迫結束生意。

他強調，若辣招繼續存在，將持續削弱港人將物業套現能力，影響香港經濟復甦，甚至有推高失業率之虞。相反，若增加樓市流通，可增加樓市對環球游資的吸引力，助香港吸納資金，有助加快經濟復甦。

同時，進入零息時代，部分辣招已過時，他呼籲政府勿再錯失良機，應從速改變政策，由壓抑需求變為幫助「有需要、有能力」的市民上車，並大幅度撤銷已失效的「辣招」，具體建議包括寬免首次置業人士印花稅、放寬供款比率，全面取消3厘壓力測試基準。放寬住宅物業按揭成數至2,000萬港元或以下，以免二手供應出現「斷層」，取消額外印花稅(SSD)，並將雙倍印花稅(DSD)稅率下調至推出「加強版」前，為市民換樓開方便之門，以活化換樓鏈，並降低非住宅物業的印花稅率，由最高的8.5%降至4.25%，即辣招於2013年生效前的水平。

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