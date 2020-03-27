馬來西亞斥逾4500億振興經濟　提供免費互聯網

馬來西亞總理穆希丁周五(27日)宣布總值2,500億馬元(約4,524億港元)刺激經濟方案，以應對新冠肺炎帶來的經濟衝擊，當中包括前任政府上月公布規模200億馬元的措施。

最新方案中，當局將提供總值1,280億馬元福利，包括一次過向部分國民派發100億馬元，並動用1,000億馬元支持商界，以及向企業提供500億馬元貸款擔保。

此外，由於當局限制居民外出直至4月14日，當局會提供免費互聯網服務。

本周較早前，穆希丁表示國民可從退休戶口每月提取最多500馬元。

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