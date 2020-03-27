中銀香港去年盈利321億元　派息99.2仙

2019年，該行淨利息收入405.23億元。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入按年上升8.4%，主要由淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動。期內貸款及其他帳項減值準備淨撥備18.52億元，按年增加6.69億元或56.6%。第一階段減值準備為淨撥備7.01億元，主要是年內貸款增長，以及更新預期信用損失模型的宏觀經濟前景因素引致的撥備造

成；而2018年同期因客戶評級有所改善而錄得淨撥回。第二階段減值準備為淨撥回0.21億元，而2018年為淨撥備3.36億元，主要反映若干客戶內部評級變化的影響。第三階段減值準備淨撥備為港幣11.72億元，按年上升1.63億元，主要由於若干公司客戶貸款評級下降，引致撥備增加。

截至2019年12月31日，總貸款減值準備對客戶貸款比率為0.5%。與2019年上半年相比，貸款及其他帳項減值準備淨撥備增加4.18億元，主要是下半年若干客戶貸款評級下降，以及更新預期信用損失模型的宏觀經濟前景因素，導致撥備有所增加。

集團住宅按揭貸款及信用卡貸款質量維持穩健，截至2019年12月31日，住宅按揭貸款拖欠及經重組貸款比率0.01%。信用卡貸款撇帳比率1.4%，按年保持平穩。

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