中銀香港去年盈利321億元 派息99.2仙
2020年03月27日 16:52
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中銀香港(02388)公布截至去年底止全年業績，錄得股東應佔溢利321.84億港元，按年增長0.35%，每股盈利3.044元，派末期息99.2仙，連同中期股息，全年每股股息達1.537元，比2018年增加0.069元，派息比率為50.5%。
2019年，該行淨利息收入405.23億元。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入按年上升8.4%，主要由淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動。期內貸款及其他帳項減值準備淨撥備18.52億元，按年增加6.69億元或56.6%。第一階段減值準備為淨撥備7.01億元，主要是年內貸款增長，以及更新預期信用損失模型的宏觀經濟前景因素引致的撥備造
成；而2018年同期因客戶評級有所改善而錄得淨撥回。第二階段減值準備為淨撥回0.21億元，而2018年為淨撥備3.36億元，主要反映若干客戶內部評級變化的影響。第三階段減值準備淨撥備為港幣11.72億元，按年上升1.63億元，主要由於若干公司客戶貸款評級下降，引致撥備增加。
截至2019年12月31日，總貸款減值準備對客戶貸款比率為0.5%。與2019年上半年相比，貸款及其他帳項減值準備淨撥備增加4.18億元，主要是下半年若干客戶貸款評級下降，以及更新預期信用損失模型的宏觀經濟前景因素，導致撥備有所增加。
集團住宅按揭貸款及信用卡貸款質量維持穩健，截至2019年12月31日，住宅按揭貸款拖欠及經重組貸款比率0.01%。信用卡貸款撇帳比率1.4%，按年保持平穩。
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