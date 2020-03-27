【中環剝花生】環球金融市場震盪近尾聲？
2020年03月27日 17:06
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環球政府及央行急速放水，美股道指3日累升逾兩成，技術上再次步入牛市區間，金融市場氣氛係咪瞬間好轉？投資者可以鬆一口氣未？
股市喘穩，金價回升，不過，油價仲係受壓，經此一役，市場有冇出現新形勢？對投資者帶來咩啓示？今集《中環剝花生》請嚟文錦輝(文錦Sir)及胡孟青(青姐)分析環球巿場新形勢。歡迎各位加入討論及發問，詳情請Click入以下連結度睇啦！
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