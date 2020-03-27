新股專輯：MOG周六起招股　入場費2424元

該公司是次售1.25億股，集資最多1.5億元，所得約55.9%將用於擴張集團的零售網絡；約10.1%升級自有零售店的設備及翻新自有零售店；約9.3%推廣及營銷；約11%用於增強定制化鏡片的產能；約8.6%用於升級信息技術系統及增強其營運效率；約5.1%用作一般營運資金。

馬來西亞因新冠肺炎疫情而封城，該公司財務總監Ooi Guan Hoe在網上會議上表示，公司旗下店舖自上月中暫停營業，至今收入損失約570萬馬元。按官方封城至4月中計，將錄1,140萬馬元收入損失。

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