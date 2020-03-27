新股專輯：MOG周六起招股 入場費2424元
2020年03月27日 17:20
東網電視更多新聞短片
左起：財務總監Ooi Guan Hoe；主席Dato Frankie Ng Kwang Hua；行政總裁Datin Bernice Low Lay Choo；執行董事Dato Henry Ng Chin Kee；總經理Lee Ben Keong
馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings(01942)周六(28日)起至4月6日招股，每股招股價介乎1至1.2港元，每手2,000股，入場費2,424.18元，預期4月15日首掛。中泰國際為獨家保薦人。
該公司是次售1.25億股，集資最多1.5億元，所得約55.9%將用於擴張集團的零售網絡；約10.1%升級自有零售店的設備及翻新自有零售店；約9.3%推廣及營銷；約11%用於增強定制化鏡片的產能；約8.6%用於升級信息技術系統及增強其營運效率；約5.1%用作一般營運資金。
馬來西亞因新冠肺炎疫情而封城，該公司財務總監Ooi Guan Hoe在網上會議上表示，公司旗下店舖自上月中暫停營業，至今收入損失約570萬馬元。按官方封城至4月中計，將錄1,140萬馬元收入損失。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！