富智康去年虧損縮至1229萬美元
2020年03月27日 17:22
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(Getty Images圖片)
富智康集團(02038)公布，截至2019年12月31日止全年度業績，期內收入143億美元(下同)，按年減少10%，錄得股東應佔虧損1,229萬元，2018年同期則虧損8.57億元；每股虧損0.15仙，不派末期息。
展望未來，公司明白過去面臨的各項重大挑戰，且今年有可能出現新增因素。集團已實施並維持健全及有效的內部監控及企業風險管理制度，以不時應對所有該等挑戰及不明朗因素，以及維持及提升其表現。
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