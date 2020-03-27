講股半分鐘：內房股可繼續持有

今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指出，過去一周，各球央行及政府推出多個救市措施，令環球股市得以初步喘穩，但後市走勢要視乎各國政府，能否有效制止新冠肺炎疫情擴散。

過去兩周，他一直建議大家吸納的醫療設備股及物管股，股價表現強勢，不妨高沽低吸，至於強勢的內房股亦可繼續持有！

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