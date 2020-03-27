美聯去年轉蝕6892萬　料業界汰弱留強將升級

集團指出，過去半年的不利市場形勢，加之目前面對前所未有的疫情挑戰，驅使集團必須嚴控經營成本以維持穩健的營運。有見及此，董事會主席宣布自願減月薪四成而所有執行董事亦自願減薪，為期3個月，而首席管理層則凍薪，以表明管理層願與集團共渡時艱。

縱使市場步入寒冬，集團需要繼續投資於資訊科技的發展及應用，讓集團可以伺機攻佔更多市場份額。事實上，自疫情爆發以來，集團的應用程式下載量一直保持高水平。同時，集團持續透過積極的市場營銷策略提升集團優勢，例如，推出兩個全新的樓價指數，分別是旨在提高香港市場對國際房地產市場認識的美聯環球樓價指數，以及觀察房地產市場變動的美聯信心指數。

從中長期看來，集團需要應對一手住宅市場的兩項變化，首先是一手住宅空置稅措施預期將會實施，其次是一手住宅的供應短期內將會出現短缺。為此，集團將調節銷售策略，加強於住宅貨尾及二手物業的銷售。

期內，集團的非物業代理業務表現良好，經絡按揭轉介以及美聯移民顧問的業務均為集團帶來正面的利潤貢獻。集團未來仍會持續投放資源以發展及強化以顧客為核心的全方位銷售平台。

2019年本地經濟由盛轉衰，整體地產代理業務行業亦有所萎縮，至今年1月本地地產代理業務的店舖數目終於自2018年中以來首度回落至7,000間以下，漸有小型代理行結業。如情況持續，汰弱留強將會升級，或有助減低行業的競爭情況，對集團而言將是未來業務發展的良好契機。

而在新冠肺炎疫情爆發的影響下，全球商業活動減少，令前景充滿不確定性。集團將繼續提升的成本效益，以搶佔更大的市場份額，鞏固市場領導地位。

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