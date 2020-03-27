碧桂園：3月銷售理想　購4條生產線日產口罩30萬個

他指，疫情制約了銷售環節和供貨，去年第1季供貨900多億元人民幣(下同)，預計今年供貨可能僅約510億元。莫斌補充，疫情亦令部分住房延後交付，主要在湖北地區，料5,000套房售影響。但政府有給予一定空間，集團也有與客戶溝通，料延後時間不會太長，預計2個月時間就「可以趕回來」。

程光煜透露，集團在期間透過線上銷售，目前全口徑銷售每日6億元以上。3月中下旬積極的復工復產，加上政府推出經濟支持政策，料疫情對銷售端影響會陸續消除。

總裁莫斌補充，目前1,327個銷售中心復工率達97%；除湖北及冬歇期項目以外，工地復工率95.2%。

為緩減疫情影響，莫指出，集團花費近150萬元購入4條口罩生產線，日產口罩30萬個，「邊生產、邊調整」，疫情爆發初期將全部口罩捐贈至武漢等地，現時主要是滿足員工需求或給予爆發疫情的海外地區。

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