【北水追蹤】捧滙豐中海油 沽騰訊平保
2020年03月27日 17:37
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港股通(27日)成交額約221.1億元，淨流入金額約28.94億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為滙豐控股(00005)及中國海洋石油(00883)，分別錄得淨流入3.16億及2.63億元。全日淨流出最多的的兩隻個股分別為騰訊控股(00700)及中國平安(02318)，錄得淨流出6.27億及3.33億元。(見附表)
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