新冠肺炎：保監局擴「遙距銷售」許可至更多保險產品

由於新冠肺炎疫情發展，保險業監管局宣布，第二階段臨時便利措施，擴大可透過非親身銷售方式分銷的保險產品種類，以減低銷售過程中受到感染的風險。

除了首階段臨時便利措施已涵蓋的「合資格延期年金保單」及「自願醫保」產品外，第二階段措施現擴展至適用於更多保障型產品，包括定期人壽保險保單，以及部分提供保險保障的保費回贈保單或可續保保單，例如住院現金、醫療、危疾、個人意外、殘疾或長期護理保障等。

由周五(27日)起至6月30日，保險公司及中介人將可透過非親身銷售方式，分銷有關保險產品。保監局已採取措施確保投保人及潛在投保人的利益不會受損，包括要求必須在銷售時清晰披露有關產品的資料，以及保單冷靜期須延長至不少於30日。

保監局周五向獲授權的人壽保險公司發出通函，交代擴大臨時便利措施的詳情。保監局表示，會繼續與業界探討如何在保持審慎監管及保障投保人利益的原則下，發展可持續虛擬銷售模式，以涵蓋其他產品，相信有助促進產品多元化和革新，以及推動香港保險科技的發展。

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