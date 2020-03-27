碧桂園：今年投地預算至少1600億元人民幣

常務副總裁程光煜表示，對於今年土地投資感樂觀，認為土地及項目收併購機會增加。今年首季土地購買量略高於2019年同期，但會維持以往的投資標準，主要視乎土地市場的供應需求關係。全年投地預算1,600億元或以上，目前現金充裕，會據市場情況再適度調節。

問到銷售回款率，首席財務官兼副總裁伍碧君表示，整個國內的資金市場相對的寬鬆、穩定，預計今年回款率可以維持與去年相若水平。去年年碧桂園權益回款率96%，權益銷售現金回籠約5,301億元。

對於近期債市波動會否影響融資安排，伍碧君表示，今年境外發債額度7億美元，但債市情況目前不太好，就算有額度，也不會發債，但料情況穩定後會有融資窗口。國內融資渠道比較通暢，目前集團融資需求不大。

機器人業務方面，莫指，研究主要以建築機器人為主，目前已研發50款，其中33款經過測試。如果跟傳統施工工藝能結合，有望改善安全保障和成本效益。

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