新冠肺炎：叙福樓設限制入座措施 推外賣優惠
2020年03月27日 18:06
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叙福樓集團(01978)主席及行政總裁黃傑龍在社交平台表示，集團將於周六(28日)起加強抗疫措施，旗下品牌設限制入座，措施維持14日。另外，為鼓勵消費者外賣，旗下品牌均設有外賣優惠，詳情再作公布。
其中，溫野菜、牛涮鍋、牛涮鍋Motto、柳氏家的全日入座率維持最多50%；牛角、牛角Buffet、牛角次男坊及和平飯店則從晚上6時半後將限制入座率維持最多50%。
至於敘福樓金閣，3月28日起的星期五至日晚上6時半後將限制入座率維持最多50%。
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