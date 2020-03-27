無樓睇照搶！盛世劈價盤獲20客出票洽購 賣1千萬元
2020年03月27日 18:23
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盛世
美聯羅航星表示，大圍盛世3座低層NA室，實用面積688方呎，三房套房間隔，業主開價1,100萬港元放售，單位無樓睇，減價100萬元，市傳即獲約20組客戶「出票」洽購，最終以1,000萬元售出，呎價14,535元。
他指出，該盤5座中層SA室同戶型，坐向同一方向，本月較早前以1,138萬元成交。相比之下，最新易手單位樓層雖較低，但做價明顯低出138萬元。
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