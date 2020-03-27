【零售浩劫】永旺去年虧損擴至1.88億

集團2020年展望，隨着2019年年底中美達成並簽署第一階段貿易協議，為香港經濟復甦帶來曙光，然而2020年春節過後爆發的新型冠狀病毒疫情，為營商環境帶來不確定性，需要進一步應對顧客的消費行為變化。

香港業務方面，集團將會於核心店舖之一的屯門店，實施大型改裝工程。集團計劃於2020 年轉換物流倉庫，並強化與物流服務供應商的合作，從而增加庫存流轉，致力增加營業資金。此外，為加強Living Plaza業務的成長速度及擴大其收益能力，集團計劃的開店數目將超越2019年，並正在檢視及強化開店、建設及營運體制。

集團期望本年度能在日常營運、後勤支援工作等數碼化改革方面取得成果。日常營運方面，透過引入自助收銀系統，以及「快付通」手機支付系統，提高付款速度及削減所需人手，並進一步發展電子商貿平臺等方便顧客的網上購物平台，掌握店舖的實時庫存，以縮減送貨時間。期望2020年透過增強收益能力及成本控制，以達致純利增加。

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