亞洲電視預期去年虧損

虧損預期減少主要是由於並無就收購亞洲電視及其附屬公司，於2018年同期確認商譽減值虧損約1.14億元人民幣(下同)；應佔聯營公司虧損及聯營公司減值較2018年同期減少約2.09億元；由於採取嚴格的成本控制措施，銷售成本較2018年同期減少約1.03億元。

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