亞洲電視預期去年虧損
2020年03月27日 18:56
東網電視更多新聞短片
亞洲電視(00707)預期，與2018年度同期錄得的公司擁有人應佔之經審核綜合虧損相比，預計截至2019年12月底止年度錄得的公司擁有人應佔之未經審核綜合虧損將大幅減少。
虧損預期減少主要是由於並無就收購亞洲電視及其附屬公司，於2018年同期確認商譽減值虧損約1.14億元人民幣(下同)；應佔聯營公司虧損及聯營公司減值較2018年同期減少約2.09億元；由於採取嚴格的成本控制措施，銷售成本較2018年同期減少約1.03億元。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！