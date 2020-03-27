二手續冧：東涌映灣園累劈182萬沽 呎價跌穿萬元
2020年03月27日 18:56
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映灣園
大型屋苑劈價求售，美聯方吉和稱，東涌映灣園5座極高層A室，套三房連士多房間隔，實用面積971方呎，享機場海景，去年9月開盤叫價1,150萬港元，租客今年1月中搬出，即減價至1,000萬元，終以968萬元成交，呎價9,961元，呎價跌穿1萬元，低市價約5%。
同類單位去年3月曾售1,100萬元，按年低約13%。原業主2010年4月以470萬元買入，其後一直收租。
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