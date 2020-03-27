新冠肺炎：約翰遜確診　滙豐倫敦股價較港收市低3%

外國傳媒報道，英國首相約翰遜對新冠病毒檢測結果呈陽性，英鎊兑美元短線急跌近50點子，至1.2245。滙豐控股倫敦股價急瀉，折合報43.84港元，較周五(27日)香港收市價低3.4%。港股夜期急瀉至23,031點，跌472點，低水453點。

歐洲股市代表之一斯托克600指數擴大跌幅至3%，英國富時100指數跌4.1%。

約翰遜周五(27日)在社交網公布，他確診染疫。他表示自己將會在家工作、自我隔離，並透過視像會議繼續帶領政府的抗疫工作。

約翰遜在Twitter發文稱，他在過在24小時中出現輕微病徵，包括發燒及持續咳嗽。他按照衞生官員建議接受檢測，其後證實感染新冠病毒。約翰遜在上載的自拍片中，向參與抗疫的醫護、警員、學校職員、義工等人致謝。他在貼文中稱︰「同心協力，我們能戰勝疫情。」並再次呼籲國民留在家中。

約翰遜周三(25日)有如常到下議院出席首相問答。首相發言人日前指，如果約翰遜染病，將由外交大臣藍韜文代理首相一職；而如果藍韜文亦同告染疫，約翰遜可再另定一名大臣代理首相事務。

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